Дітей краще вивезти з тих міст, де проходитимуть матчі Євро-2012

Правозахисники рекомендують батькам вивезти своїх дітей з міст, де проходитимуть матчі фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, та пильно стежити за їхнім спілкуванням в Інтернеті під час Євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації підсумків дослідження ситуації з дитячим секс-туризмом в Україні заявила президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда - Україна» Катерина Левченко.

За її словами, для отримання інформації під час дослідження, зокрема, проводився аналіз сайтів і форумів, на яких було розміщено відгуки іноземних туристів про Україну. «Україна дуже активно ідентифікується як країна доступного і привабливого сексу» - повідомила К.Левченко.

Під час дослідження, сказала вона, туристів було розділено на дві групи: люди, які цілеспрямовано їдуть до України саме для отримання секс-послуг, і ті, хто, в першу чергу, приїхав до країни у справах, а не для отримання цих послуг.

У дослідженні відзначається, що секс-туристами в Україні є закордонні гості та самі українці, які мандрують в межах країни. Іноземні секс-туристи приїжджають здебільшого з країн Євросоюзу, США і Канади, а також Близького та Середнього Сходу. При цьому останніх найбільше приваблюють Київ, Одеса та Південне узбережжя Криму.

Як відзначила К.Левченко, до надання секс-послуг туристам найчастіше залучені діти віком від 14 років, яких візуально вже не ідентифікують як дітей. Загалом дослідження розділяє цих дітей на дві групи: ті, хто займається цим постійно, і ті, хто втягується ситуативно.

Перші – це зазвичай представники соціально вразливих груп – сироти, діти вулиці, діти з кризових сімей, для яких це єдине джерело заробітку. Це дівчата віком від 14 років та хлопці віком 16-17 років. Друга категорія – ті, кого заманюють «красивим життям» - дівчата віком 16-18 років та хлопці віком від 14 до 17 років.

Як наголосила К.Левченко, дослідження показало, що нинішнє законодавство «дуже толерантне до цієї теми». «Фактично, складно захистити дітей, які постраждають від такого виду злочину» - сказала вона.

*** Дослідження «Дитячий секс-туризм в Україні: спроба ситуаційного аналізу» було проведене наприкінці минулого - початку нинішнього року Центром «Ла Страда - Україна» спільно з Харківським національним університетом внутрішніх справ, Центром соціальних експертиз Інституту соцілогії НАН України, а також Кримінологічною асоціацією України.