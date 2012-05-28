Хто захистить українських дітей від секс-туризму?

В Україні затягується ратифікація Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та зловживань сексуального характеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації підсумків дослідження ситуації з дитячим секс-туризмом в Україні заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

За його словами, ратифікація в Україні цієї конвенції та зміни до українського законодавства, які потрібні, аби конвенція запрацювала, затягуються.

«Ми наполягаємо на якнайшвидшій ратифікації даної конвенції Верховною Радою України», - підкреслив Ю.Павленко.

У свою чергу, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр Бандурка зауважив, що за виконання цієї конвенції, в першу чергу, відповідатимуть МВС, Міністерство юстиції та Генеральна прокуратура.