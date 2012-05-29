Майже 50% дітей в Україні стверджують, що батьки нічого не знають про їхні проблеми

47% дітей в Україні стверджують, що батьки нічого не знають про проблеми, які їх турбують, надто на цьому наголошують дівчата 16-17 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, презентуючи результати першого в Україні соціологічного опитування дітей в рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності».

За словами уповноваженого, дані дослідження свідчать, що батьки більше уваги приділяють стану здоров’я дитини, контролю за навчанням, колу друзів, але меншою мірою батьків цікавлять проблеми, які хвилюють дитину, та витрати кишенькових грошей.

«42% дітей зазначили, що батьки майже нічого не знають про те, як вони витрачають свої кишенькові гроші, близько третини опитаних дітей - що батьки не знають, які оцінки отримує дитина у навчальному закладі (із дорослішанням дитини батьківський контроль зменшується). 8% дітей зазначають, що батьки необізнані щодо їхнього стану здоров’я (особливо серед 16-17-річних та мешканців обласних центрів)», - зауважив Ю.Павленко.

Водночас 54% опитаних зазначили, що батьки підтримують їхні самостійні рішення, а матір більш схильна хвалити дитину за хороші вчинки, гарні оцінки, ніж батько (68,5% проти 58% відповідно). «Більшість дітей засвідчили поважливе ставлення до них батьків, попри це, діти зазначили, що у 13% мати, у 8% батько майже завжди ставляться до них, як до «малої дитини». Надзвичайну зайнятість матері (10%) та батька (11%) на роботі діти вважають основною причиною відсторонення батьків від активної участі в житті дитини», - зазначив уповноважений Президента.

Як підкреслювалося у ході презентації, дане дослідження стало першим в Україні соціологічним опитуванням дітей.

Опитування проводилось з 15 по 30 квітня 2012 року з метою визначення реального стану забезпечення прав дитини в Україні. В ході дослідження було опитано 4083 дітей – учнів 5–11-х класів шкіл, студентів 1-го, 2-го курсів ПТНЗ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 9-річної освіти), 1-го курсу ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 11-річної освіти) та 1-го курсу ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації. Метод отримання інформації - самозаповнення запитальника у навчальних аудиторіях з використанням індивідуального конверта для кожного респондента. До бази даних також увійшли відповіді 107 дітей віком 16-17 років, які не навчаються та не працюють. У них брали індивідуальне інтерв’ю («віч-на-віч»).

Дослідження провів Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка на замовлення уповноваженого Президента України з прав дитини за технічної підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.