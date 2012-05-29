Литвин обіцяє прийняти закон щодо ліків

До кінця нинішньої сесії парламент має ухвалити ряд важливих законодавчих рішень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Литвин у вівторок під час зустрічі з депутатами місцевих рад.

Серед документів, що потребують першочергового розгляду, В.Литвин назвав, зокрема, законопроект щодо ліків, попередження тероризму, про зайнятість населення. При цьому голова Верховної Ради нагадав, що до кінця сесії залишилося три пленарних тижні, і наголосив на важливості підвищення якості законодавчої роботи.

В.Литвин також повідомив про останні події у парламенті та проаналізував поточну фінансово-економічну ситуацію. На переконання голови Верховної Ради, враховуючи непрості внутрішні і світові процеси, український політикум повинен виступати з консолідованих позицій з усіх актуальних проблем життя країни.