В День меланоми було виявлено 61 випадок захворювання

В Україні протягом Дня меланоми у пацієнтів було виявлено 61 меланому, 187 випадків раку шкіри та 749 осіб направлені у спеціальні онкологічні заклади.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомила координатор програми “Євромеланома”, доктор медичних наук Ольга Богомолець.

Вона зауважила, що протягом 18 травня одночасно у 28 містах України 77 лікарів оглянули понад 4,5 тис людей із малозабезпечених родин на предмет злоякісних новоутворень шкіри. О.Богомолець зауважила, що найбільше виявлених онкологій шкіри у Києві та Севастополі. Зокрема, у столиці у 1,8 тис обстежених виявлено 12 меланом та 62 випадки раку шкіри, а в Севастополі — 4 меланоми та 13 випадків раку. Крім того, додала вона, в список регіонів, де найбільше виявлено випадків новоувторень також потрапили Вінницька та Рівненська області. “Ці показники не можуть свідчити про реальний стан захворюваності, оскільки оглянуто було лише по-суті одна сота населення України. Однак тенденції поширення онкології такі: у кожного 24 оглянутого було виявлено рак шкіри, у кожного 75 - меланома” - сказала вона. В той же час О.Богомолець наголосила, що цього боятися пацієнтам не потрібно і необхідно вчасно звертатися до лікарів та проходити діагностику. За словами лікаря, такий огляд потрібно проходити щороку, оскільки у випадку своєчасного виявлення меланоми 100% пацієнтів можуть вилікуватися. О.Богомолець повідомила, що координатори проекту вже розпочали переговори з приватними клініками аби наступного року збільшити кількість пацієнтів, які будуть безкоштовно оглянуті та можливо безкоштовно прооперовані. Лікар наголосила, що в умовах початку літнього сезону, потрібно бути менше на сонці та не засмагати, оскільки це головний фактор ризику, який сприяє раку шкіри та меланомі.

О.Богомолець також виступає за те, аби особам до 25 років було заборонено штучно засмагати в соляріях. “Сонячні опіки, які людина отримала в молодому віці, вони призводять до збільшення ризику розвитку меланоми, а в дорослому віці до розвитку раку шкіри”, - сказала вона.

Реагуючи на зауваження О.Богомолець щодо соляріїв, завідувач кафедри дерматології і венерології Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, професор Віктор Степаненко зауважив, що це слушне побажання. Він додав, що солярії дуже часто розміщуються в закладах не пристосованих до цього і дуже часто взагалі не проходять сертифікації.

Говорячи про проведення Дня меланоми, В.Степаненко зауважив, що в цей день лікарі, як приватних, такі і державних клінік працювали “до останнього пацієнта”. В той же час, наразі немає даних проведених обстежень з Луганської, Хмельницької та Закарпатської областей. Він зауважив, що кожного року кількість пацієнтів, які звертаються по діагностику збільшується, що свідчить про зростання свідомості українців. Він також звернувся з проханням до українців не зловживати “сонячними ваннами”, оскільки хвороби, які виникають внаслідок цього, розвиваються з блискавичною швидкістю.

В свою чергу головний дермато-венеролог м.Києва Маріам Клименко, зауважила, що Міністерство охорони здоров`я взагалі запропонувало протягом місяця проводити відповідні обстеження, хоча це не означає, що в інший день пацієнти не можуть звертатися до лікарів з такою проблемою. “Кожен день, кожна державна лікарня приймає пацієнтів”, - сказала вона.

Зі свого боку медичний менеджер La Roshe-Posay Олена Харченко зауважила, що її кампанія підтримує цей проект з минулого року. “В цьому році нами був організований семінар з дерматоскопії для 25 лікарів, аби максимально всі області забезпечити спеціалістами з дерматоскопами”, - сказала вона. Крім того, додала О.Харченко, компанія створила безкоштовну інформаційну телефонну лінію та інтернет-сайт. “Наступного року ми також плануємо підтримувати цей проект та проводити навчальні семінари для дерматологів”, - сказала вона.

