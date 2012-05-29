В Україні понад 80% дітей відчувають себе щасливими

В Україні 83% дітей відчувають себе щасливими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, презентуючи результати першого в Україні соціологічного опитування дітей у рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності».

За його словами, більш високі оцінки притаманні респондентам 10-13 років та мешканцям сіл.

«Серед 16-17-річних дітей 23% не вважають себе щасливими, серед мешканців обласних центрів питома вага таких дітей становить 20%, тобто урбанізація та перехідний вік є значними факторами для формування у дітей відсутності щастя», - наголосив Ю.Павленко.

Посилаючись на думку експертів, уповноважений Президента зауважив, що задоволеність різними сферами життя є одним із основних чинників відчуття щастя.

«Більшість дітей - 90%, які вказали про задоволеність окремими сферами життя, зокрема матеріальним становищем сім’ї, житловими умовами, своїм одягом, харчуванням, здоров’ям, ставленням до себе в сім’ї та в навчальному закладі, можливістю вільно висловлювати свою думку та доступністю потрібної інформації, зазначили, що відчувають себе щасливими», - наголосив Ю.Павленко.

Він також підкреслив, що загалом 26% дітей вказали, що вони задоволені всіма основними сферами свого життя, 21% опитаних вважають себе нещасливими, ще 39% дітей не змогли визначити, чи відчувають себе щасливими.

«Дослідження засвідчило, що рівень задоволеності дитини з віком знижується. Більшу незадоволеність виявили мешканці обласних центрів. Цікаво, що рівень задоволеності щодо доступності необхідної інформації, якістю та рівнем отриманих знань, майже не відрізняється за типом поселення», - зазначив Ю.Павленко.

Довідка УНІАН. Перше в Україні соціологічне опитування дітей - в рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності» - було проведено з 15 по 30 квітня 2012 року з метою визначення реального стану забезпечення прав дитини в Україні.

У ході дослідження було опитано 4083 дітей – учнів 5–11-х класів загальноосвітніх шкіл, студентів 1-го, 2-го курсів ПТНЗ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 9-річної освіти), 1-го курсу ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 11-річної освіти) та 1-го курсу ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Метод отримання інформації - самозаповнення запитальника у навчальних аудиторіях, з використанням індивідуального конверта для кожного респондента. До бази даних також увійшли відповіді 107 дітей віком 16–17 років, які не навчаються та не працюють. У них брали індивідуальне інтерв’ю («віч-на-віч»).

Дослідження провів Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка на замовлення Уповноваженого Президента України з прав дитини за технічної підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.