Фонд Ахметова забезпечив лікарні Миколаєва і Донецька обладнанням

Добродійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» забезпечив лікарні Миколаєва і Донецька обладнанням на суму 1 млн. 440 тис грн.

Як повідомили УНІАН у фонді Р.Ахметова, у травні 2012 року введені в експлуатацію в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги апарат штучної вентиляції легенів з капнографом НАМІLТОN-С 1 (виробництва Швейцарії) вартістю 275 тис грн, апарат для мембранного або донорського плазмаферезу АМПлд-ТТ «Гемофеникс» в комплекті з магістралями (виробництва Росії) вартістю 176 тис грн.

У фонді Р.Ахметова також підкреслили, що «Розвиток України» обладнав палату, в якій зараз проходить лікування потерпіла від насильника мешканка Миколаєва Саша Попова. Згідно з рекомендаціями лікарів, відзначають у фонді Р.Ахметова, у палаті встановлені і працюють 12-канальний кардіограф ЕК 12Т-01, озонотерапевтичний апарат «Озон УМ-ВО» і ртутно-кварцевий випромінювач ОРК, у приміщенні встановлено кондиціонер. У майбутньому ця палата використовуватиметься для інших тяжкохворих пацієнтів, повідомили у фонді Р.Ахметова.

За словами головного лікаря Миколаївської лікарні швидкої меддопомоги Олександра Дем’янова, обладнання використовується з першого дня.

«Наркоз-дихальний апарат НАМІLТОN з Швейцарії – просто чудовий. Його сьогодні ввели в експлуатацію, навчили трьох моїх фахівців. Його зараз підключено до хворого з черепно-мозковою травмою. Щодо апарату озонотерапії, який вчора привезли, - з його допомогою вже проведені сеанси озонотерапії Олександрі Поповій і важкому хірургічному хворому. Сьогодні ми чекаємо апарат плазмаферезу, який дозволить очищати кров після інтоксикацій, антибіотикотерапії, ускладненої соматичної патології. І на сьогодні ж запланований перший сеанс його роботи з Сашею», - відзначив О.Дем’янов.

У фонді Р.Ахметова також повідомили, що днями за кошти «Розвитку України» в онкогематологічному дитячому відділенні Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака (Донецьк) було встановлено апарат штучної вентиляції легенів з капнографом НАМІLТОN-С 1 (виробництва Швейцарії) вартістю 275 тис грн.

Керівник онкогематологічного відділення інституту Катерина Вільчевська відзначила, що унікальність апарату у тому, що його можна використовувати на пацієнтах масою від 3 кг до 139 кг, з ростом – від 40 см до 250 см. «Тепер ми зможемо виходжувати зовсім маленьких діток. Цей апарат, на відміну від своїх аналогів російського виробництва, працює дуже м`яко. Влітку збільшується кількість пацієнтів, яким цей апарат необхідний. Здебільшого, це дітки. Апарат дуже мобільний і функціональний. Він повністю русифікований. Наш реаніматолог-анестезіолог вже може на ньому працювати. Він дуже задоволений новим апаратом і відзначає його м`яку роботу, а також безліч параметрів, зокрема, можливість налаштувати апарат індивідуально під кожного пацієнта», - сказала К.Вільчевська.

У фонді Р.Ахметова підкреслили, що протягом найближчих двох тижнів чекають поставки висококласного обладнання і в Києві.

Відділення дитячої реанімації Науково-практичного медичного центру дитячої кардіохірургії одержить апарат штучної вентиляції легенів, високочастотний осциляційний, модель 3100А (виробництва США) вартістю 331 тис 280 грн. А у відділенні дитячої реанімації Інституту педіатрії акушерства і гінекології буде встановлено: апарат штучної вентиляції легенів AVEA (виробництва США) вартістю 305 тис грн і повітряний стерилізатор (виробництва України) вартістю 11 тис 736 грн.

Все поставлене обладнання сертифіковане і пройшло метрологічну атестацію згідно з умовами сертифікації «Укрметртестстандарт», запевнили у фонді Р.Ахметова. У «Розвитку України» також підкреслили, що додатково на обладнання поширюється термін гарантійного обслуговування 3 роки, навчання персоналу щодо роботи з обладнанням відповідно до умов медичної установи.