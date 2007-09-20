Випивши алкогольного сурогату, чоловік осліп

До відділення мікрохірургії ока Чернігівської обласної лікарні потрапив 33- річний будівельник із Куликівського району. Після кількох чарок так званого «самокату» - розведеного водою метилового спирту, випитого з друзями, чоловік прокинувся майже сліпим. Перед очима все розпливалося: не міг розрізнити ні людей, ні предметів.

Як повідомив кореспондент УНІАН, за словами завідувачки відділення Ірини Биховець, очевидно, пацієнт отруївся технічним спиртом і почав сліпнути. Адже метиловий спирт – надзвичайно токсична речовина для нервових закінчень і, зокрема, зорових. Один із проявів отруєння сурогатами алкоголю – різка втрата зору. Симптоми захворювання можуть проявитися через день – два, а то і через кілька тижнів.

Після тижневого курсу лікування Олександр став бачити краще, але повністю зір вже не відновиться.

За словами Ірини Биховець, з початку нинішнього року це вже третій випадок сліпоти пацієнтів, спричиненої вживанням неякісних спиртних напоїв.