Завтра в Україні - грозові дощі

Завтра в Україні очікуються короткочасні грозові дощі (вночі на півночі невеликі), лише у західних, а вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях - без опадів.

Вітер південно-східний, у західних та північних областях північно-західний, 7-12 м/с, вдень на півдні та сході країни в окремих пунктах шквали 15-20 м/с, град, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°; у південній та східній частині вночі 11-16°, вдень 19-24°; у Карпатах та горах Криму вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У Київській області у четвер вночі місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

Сьгодоні температура води становила у Чорному морі 16-20° (в районі Ялти 9°, Феодосії 10°, Алушти 13°), в Азовському морі 18-21°, у Дніпрі біля Києва 20°.

