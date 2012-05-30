Чи є в Україні расизм?
15:50, 30 травня 2012Країна
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Пшонка каже - "випадки поодинокі"
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка запевняє, що в Україні відсутні загрози расистських проявів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
«Ніякої загрози немає, ніякої масовості в цьому немає. То якісь публікації суб’єктивного бачення (йдеться про телерепортаж Бі-Бі-Сі – УНІАН)», - сказав В.Пшонка.
За його словами, окремі прояви неприязні на расовому ґрунті в Україні були, по них порушувалися кримінальні справи, які були розслідувані, а винні особи засуджені.
«Але це, я говорю, це поодинокі факти», - зазначив В.Пшонка.
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