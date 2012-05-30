Чи є в Україні расизм?

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка запевняє, що в Україні відсутні загрози расистських проявів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ніякої загрози немає, ніякої масовості в цьому немає. То якісь публікації суб’єктивного бачення (йдеться про телерепортаж Бі-Бі-Сі – УНІАН)», - сказав В.Пшонка.

За його словами, окремі прояви неприязні на расовому ґрунті в Україні були, по них порушувалися кримінальні справи, які були розслідувані, а винні особи засуджені.

«Але це, я говорю, це поодинокі факти», - зазначив В.Пшонка.