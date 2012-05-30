Діти в Україні не знають, що мають право на захист від насильства

69% дітей в Україні не знають, що мають право на захист від насильства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, презентуючи результати першого в Україні соціологічного опитування дітей у рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності».

«Необізнаними щодо права на захист від насильства виявилося 69% дітей, однак з дорослішанням цей показник зменшується. У середньому серед дівчат на 5-6% більше, ніж серед хлопців, тих, кому батьки розповідали про права у сім’ї, про права у сфері медичного обслуговування та права на захист від насильства й експлуатації», - зазначив Ю.Павленко.

За його словами, серед чинників, які заважать батькам інформувати дітей про їхні права (або не дозволяють реалізувати цю функцію повною мірою), є бажання перекласти свої обов’язки на інших осіб.

«Батьки в Україні переконані, що дитина може самостійно дізнатися про свої права (так сказала кожна п’ята дитина), або звернутись із цим питанням до вчителя. Близько чверті опитаних дітей вважають, що їхні батьки самі недостатньо обізнані з питання прав дітей, не вважають цю тему важливою, не спілкуються на дану тематику або взагалі не хочуть, щоб дитина знала про свої права», - сказав уповноважений Президента.

За його словами, дане соціологічне опитування засвідчило, що протягом останніх 12 місяців діти так чи так мали досвід спілкування зі спеціалістами, які реалізують права дитини: 16% – з психологом або соціальним педагогом; 9,3% - з представниками міліції; 9,2% - з соціальними працівниками або психологами з центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

«Значно меншою мірою діти віком 14–17 років мали факт спілкування з юристами – лише 4%, спеціалістами служби у справах дітей - 3% чи суддями - 2%. За віком, статтю чи типом поселення суттєвих розбіжностей не виявлено», - зауважив уповноважений Президента.

Довідка УНІАН. Перше в Україні соціологічне опитування дітей - в рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності» - було проведено з 15 по 30 квітня 2012 року з метою визначення реального стану забезпечення прав дитини в Україні.

У ході дослідження було опитано 4083 дітей – учнів 5–11-х класів загальноосвітніх шкіл, студентів 1-го, 2-го курсів ПТНЗ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 9-річної освіти), 1-го курсу ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 11-річної освіти) та 1-го курсу ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Метод отримання інформації - самозаповнення запитальника у навчальних аудиторіях, з використанням індивідуального конверта для кожного респондента. До бази даних також увійшли відповіді 107 дітей віком 16–17 років, які не навчаються та не працюють. У них брали індивідуальне інтерв’ю («віч-на-віч»).

Дослідження провів Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка на замовлення Уповноваженого Президента України з прав дитини за технічної підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.



