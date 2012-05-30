Чи хочуть українські діти жити, як і їхні батьки?

58% дітей в Україні хотіли б мати таке ж матеріальне забезпечення, як і їхні батьки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко, презентуючи результати першого в Україні соціологічного опитування дітей у рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності».

За його словами, своє бажання жити матеріально, як і їхні батьки, висловили 58% опитаних дітей. Щоправда, підкреслив Уповноважений Президента, з віком частка дітей з таким бажанням поступово зменшується.

«У духовному контексті, жити так, як батьки, хотіли б 69% респондентів. Молодші респонденти мають бажання наслідувати своїх батьків духовно дещо більше, ніж старша група. І знову ж, у міру дорослішання питома вага дітей, які б хотіли жити так, як їхня батьки - і духовно, і матеріально – значно зменшується», - зазначив Ю.Павленко.

Він поінформував, що 71% дітей вказали, що кожен в родині має свої обов’язки, 68% дітей відчувають родинне розуміння та підтримку.

«54% кажуть, що батьки підтримують самостійні рішення дитини, матір більше схильна хвалити дитину за хороші вчинки, гарні оцінки, ніж батько - 68,5% проти 58% відповідно. Більшість дітей засвідчили шанобливе ставлення до них батьків, попри це, у 13% - мати, у 8% - батько, ставляться до них, як до «малої дитини». Основною причиною відсторонення батьків від активної участі в житті їхньої дитини самі діти називають надзвичайну зайнятість матері та батька», - зазначив Ю.Павленко, підкресливши, що різниця у оцінках батьків та дітей досить суттєва - батьки більш позитивно, ніж діти оцінюють ситуацію в сім’ї.

Довідка УНІАН. Перше в Україні соціологічне опитування дітей - у рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності» - було проведено з 15 по 30 квітня 2012 року з метою визначення реального стану забезпечення прав дитини в Україні.

У ході дослідження було опитано 4083 дітей – учнів 5–11-х класів ЗОШ, студентів 1-го, 2-го курсів ПТНЗ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 9-річної освіти), 1-го курсу ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 11-річної освіти) та 1-го курсу ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Метод отримання інформації - самозаповнення запитальника у навчальних аудиторіях, з використанням індивідуального конверта для кожного опитуваного. До бази даних також увійшли відповіді 107 дітей віком 16–17 років, які не навчаються та не працюють. У них брали індивідуальне інтерв’ю («віч-на-віч»).

В опитуванні також брали участь і 1017 батьків, які мають дитину/дітей віком до 18 років.

Дослідження провів Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка на замовлення Уповноваженого Президента України з прав дитини, за технічної підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.