Митники цього року вилучили понад 40 кг кокаїну

З початку року Державною митною службою України вилучено з незаконного обігу 40,12 кг кокаїну.

Як повідомили УНІАН у Секторі з питань взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Державної митної служби України, за словами начальника Департаменту боротьби з контрабандою, аналізу ризиків та протидії корупції Олександра Попівняка, найбільше фактів незаконного переміщення через митний кордон цього виду наркотичних речовин виявлено у морських та авіаційних пунктах перетину кордону.

"Якщо ми говоримо про такий наркотик як кокаїн, то це перш за все морський шлях та авіаційні кур’єри. Зокрема, тільки минулого року ми спільно з СБУ затримали 4 кур’єрів-ковтачів в аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни", які ковтали і перевозили у капсулах наркотичні речовини, зокрема, кокаїн", - зазначив він.

Як сказав О.Попівняк, використовуються різноманітні схеми незаконного ввезення в державу наркотиків. "Наприклад, у вантажі зі свіжими ананасами, які направлялися з однієї із країн Латинської Америки в Україну, було виявлено 38 кг кокаїну, прихованого всередині плодів ананасів", - сказав О.Попівняк.