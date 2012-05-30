В Україні за останню добу - 63 випадки кору

В Україні за останню добу зареєстровано 63 випадки підозри захворювання на кір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я України, як і раніше, найбільша кількість зафіксована у західних регіонах: на Закарпатті – 7, Тернопільщині – 8, Івано-Франківщині – 16, Львівщині – 8, у Чернівецькій області – 3 випадки.

У Києві за останню добу зареєстровано 3 випадки підозри захворювання на кір.

За даними Держсанепідслужби, з початку року станом на 30 травня на адміністративних територіях України зареєстровано 10 тисяч 56 випадків захворювання на кір.

У МОЗ запевняють, що протиепідемічні заходи в регіонах, де спостерігається підвищення рівня захворюваності на кір, проводяться в повному обсязі відповідно до наказу МОЗ України від 17.05.05 № 188 "Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором".