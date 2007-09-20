Зелений чай оберігає сечовий міхур

Про корисні властивості зеленого чаю для організму згадувалося вже неодноразово. Нове дослідження американських лікарів показало, що компоненти зеленого чаю можуть запобігати розвитку запалення в клітинах сечового міхура.

Особливі речовини, які мають назву катехіни, здатні контролювати процеси запалення в клітинах різних органів, у тому числі і сечового міхура.

У дослідженні учені піддавали нормальні і ракові клітини дії перекису водню, який здатний ушкоджувати або вбивати клітини. Крім того, деякі препарати були оброблені основними речовинами, які містяться в зеленому чаї: епігалокатехіном і епікатехіном протягом 23 годин.

Обидві речовини в концентрації, яку в організмі можна досягти, шляхом щоденного вживання зеленого чаю, істотно захищали клітини від запалення і пошкодження.

«Ми виявили, що катехіни зеленого чаю захищають клітини сечового міхура як в запаленому стані, так і в незапаленому при дії на них перекисом водню.

Необхідні подальші дослідження, але вже зараз очевидно, що рослинні елементи зеленого чаю можуть лікувати сечовий міхур від захворювань, що виникають у результаті травми або запалення», - розповів доктор медичних наук Майкл Канселор.

Ці дані говорять на користь того, що біологічно активні добавки на основі зеленого чаю можуть мати позитивний ефект на стан сечового міхура при величезній кількості різних захворювань.

ukrindustrial.com