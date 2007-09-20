Чоловіка з переламаною ногою ганяли лікарнею

Київський юрист Олександр Копець травмував минулої середи ногу. Стопа набрякла так, що чоловік не міг ступати на неї. Прийшов до поліклініки N3 у Подільському районі. Гадав, накладатимуть гіпс.

"Травматолога в лікарні немає. Був один, та пішов у відпустку. У реєстратурі сказали йти до хірурга", — розповідає Олександр.

Перед кабінетом хірурга на четвертому поверсі сиділо до десятка людей. Як виявилося, цей спеціаліст приймає лише двічі на тиждень. Олександр дивом потрапив у потрібний день. Інші хірурги звільнилися, а цей працює на чверть ставки.

"Годину я чекав під кабінетом. Дочекався черги, мене направили на сьомий поверх на рентген, — каже чоловік. — Коли прийшов, у кабінеті нікого не було".

Робочий день у рентгенолога закінчився о 17.00. Олександр знову повернувся до хірурга.

"Стрибав на одній нозі, як дівчинка в класики, — згадує він. — Хірурга не було — робив операцію. У його кабінеті сиділи дві медсестри — молода й старша. Обидві почали махати руками — мовляв, ми не лікарі, вам не допоможемо".

Випадкова киянка в коридорі порадила Олександрові накласти гіпс у травмпункті на вул. Мостицькій. Від Волоської, де розташована поліклініка N3, до Мостицької їхати на автомобілі хвилин 20. Жінка порадила викликати ”швидку”.

"Але медсестри відмовилися. ”У нас не положено”, — сказали, — говорить Копець. — Тоді я викликав її зі свого мобільного. Лікарі ”швидкої” питають — де вас забрати? Я говорю, що стою на Волоській, навпроти поліклініки. Вони самі визнали — і сміх, і гріх".

На Мостицькій Олександрові наклали гіпс. Чоловікові доведеться носити його три тижні.

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