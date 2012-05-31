Кабмін обмежив ввезення громадянами в Україну ліків

З 1 червня громадяни зможуть ввозити в Україну не більше 5 упаковок кожного найменування лікарських засобів.

Як повідомляється на сайті Кабінету міністрів, відповідна постанова №458, що визначає обсяги і порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів і спеціального дитячого харчування, прийнята 23 травня 2012 року.

Зокрема, Кабмін постановив, що згідно зі статтею 370 Митного кодексу України громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські засоби, які переміщаються в ручній поклажі і/або в супроводжуваному чи несупроводжуваному багажі громадянина.

На одну людину можна ввезти не більше п`яти упаковок кожного найменування, окрім лікарських засобів, що містять наркотичні або психотропні речовини.

Якщо на курс лікування потрібно більше ліків, то їх можна ввезти в кількості, що не перевищує вказану в рецепті на такий лікарський засіб, що є в особи, виданому на ім`я цієї особи і завіреному печаткою лікаря і/або установи охорони здоров`я.