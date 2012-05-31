Дні проведення матчів Євро будуть вихідними
13:19, 31 травня 2012Країна
3
У Львові, Харкові, Донецьку і Києві
У Львові, Харкові, Донецьку і Києві дні проведення матчів Євро-2012 будуть вихідними.
Відповідне розпорядження Кабінету міністрів України, прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду, є в розпорядженні УНІАН.
Згідно з документом, зокрема:
у Донецьку – робочий день 11 червня буде перенесений на суботу, 9 червня
15 червня - на суботу, 21 липня
19 червня - на суботу, 28 липня
27 червня - на суботу, 11 серпня;
у Києві – робочий день 11 червня буде перенесений на суботу, 9 червня
15 червня – на суботу, 23 червня
19 червня – на суботу, 21 липня;
у Львові і Харкові – робочий день 13 червня буде перенесений на суботу, 16 червня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter