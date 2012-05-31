Якою буде погода у перший день літа

У перший день літ, 1 червня, в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та дощову погоду.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, вночі у Криму, Приазов`ї та східних областях подекуди пройде невеликий дощ, вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях очікуються дощі, грози. На заході місцями сильні дощі, в окремих районах пориви вітру 15-20 м/с.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі у північних та західних областях 5-10°, на решті території 9-14°; вдень 19-24°, у західній частині 15-20°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та області також утримається мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5-10°, вдень 19-24°. У м. Києві температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.

31 травня температура води становила в Чорному морі 17-20° (в районі Ялти 8°, Алушти 9°, Феодосії 13°), в Азовському морі 19-21°; в Дніпрі біля Києва 20°.