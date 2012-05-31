Допомога при народженні дитини підвищуватиметься у 5 етапів

Упродовж 2012 року допомога при народженні дитини буде підвищуватись у п’ять етапів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров під час засідання Кабінету міністрів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, зокрема, за словами глави уряду, допомога при народженні першої дитини до кінця року сягне 28830 грн, другої – 57660 грн, третьої і кожної наступної – 115320 грн. «Це в 3-5 разів більше, ніж 5 років тому», - підкреслив М.Азаров, додавши: «Підтримка насамперед сімей з дітьми є важливим напрямком державної політики уряду».

Прем’єр-міністр нагадав, що завтра в усьому світі відзначатиметься Міжнародний день захисту дітей. В Україні майже 8 млн. дітей віком до 18 років. «Діти складають 17% населення, і це найважливіші для нас 17 відсотків», - наголосив М.Азаров.

При цьому він підкреслив, що в основу соціальних ініціатив Президента покладений принцип створення максимальних можливостей для дітей у сфері освіти, дозвілля, відпочинку, оздоровлення, захисту прав дітей.

Доступ до сучасного знання і якісного навчання має бути стовідсотковим для всіх дітей України, наголосив М.Азаров. «Право на освіту – одне з фундаментальних прав дитини», тому всі діти в Україні мають отримати сучасні знання і якісне навчання.

Він повідомив, що за підсумками 2011 року українські школярі здобули 32 медалі у міжнародних олімпіадах – більше, ніж будь-коли, починаючи з 2004 року.