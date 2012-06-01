Уряд схвалив Концепцію соціальної програми підтримки сім’ї

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням схвалив Концепцію Державної соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України.

Представляючи проект акта на засіданні уряду, перший заступник міністра соціальної політики України Василь Надрага наголосив, що сім’я відображає моральний стан суспільства і є могутнім фактором формування потенціалу нації.

За даними Всеукраїнського перепису 2001 року та вибіркових досліджень 2008—2011 років, майже 90 % українського населення проживає у складі сім’ї. Найбільш поширеною є однодітна сім’я (72,3 %), сімей, які мають двох дітей, — 24,1 % (кожна четверта родина). Кожна п’ята сім’я з дітьми (21,7 %) є неповною.

«На даний час потрібна програма з формування та реалізації державної політики підтримки сім’ї. Зокрема, мається на увазі підготовка молоді до життя у подружжі, формування усвідомленого та відповідального батьківства і материнства, ефективне планування сім’ї, зниження кількості розлучень та превентивна роботи з особами, які опинились у складних життєвих обставинах. З метою реалізації цих та інших завдань Мінсоцполітики й розробило проект Концепції Державної соціальної програми підтримки сім’ї на 2013-2016 роки», - сказав В. Надрага.

Він поінформував, що Програму передбачається виконати трьома етапами: перший - формування позитивного іміджу сім’ї шляхом проведення широкомасштабних державних та регіональних інформаційних кампаній протягом строку виконання Програми із залученням представників громадських організацій; другий - формування у молоді свідомого ставлення до вступу у шлюб з метою створення міцної, самостійної сім’ї, народження бажаних дітей шляхом організації діяльності шкіл підготовки молоді до вступу у шлюб та відповідального батьківства; третій - забезпечення соціального супроводження сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, та сімей, які перебувають у зоні ризику щодо потрапляння у такі обставини, з метою збереження сім’ї, запобігання вилученню дітей із сім’ї, протидії насильству в сім’ї, надання необхідних соціальних послуг шляхом проведення ефективної превентивної роботи.

Зокрема, у 2013 і 2014 роках планується удосконалити законодавство у сфері підтримки сім’ї, запровадити стандарти надання соціальних послуг сім’ям, які опинились у складних життєвих обставинах, та сім’ям, які перебувають у зоні ризику щодо потрапляння у такі обставини, розробити та впровадити на регіональному рівні програми підготовки молоді до реєстрації шлюбу, народження та виховання дитини.

Програма реалізовуватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.