Сьогодні відзначається Міжнародний день захисту дітей

Сьогодні – в перший день літа - в багатьох країнах відзначається Міжнародний день дітей (International Children`s Day). В Україні цей день називають Днем захисту дітей.

Міжнародний день дітей - одне з найстаріших міжнародних свят. Рішення про його проведення було ухвалено в 1925 році на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей, у Женеві.

Історія замовчує, чому це дитяче свято було вирішено відзначати саме 1 червня. За однією з версій, у 1925 році Генеральний консул Китаю в Сан-Франциско зібрав групу китайських дітей-сиріт і влаштував для них святкування Дуань-у цзе (Фестивалю човнів-драконів), дата якого якраз припала на 1 червня. Завдяки щасливому випадку, день співпав і з часом проведення «дитячої» конференції в Женеві.

Після Другої світової війни, коли проблеми збереження здоров`я і благополуччя дітей були як ніколи актуальні, в 1949 році в Парижі відбувся конгрес жінок, на якому прозвучала клятва про безустанну боротьбу за забезпечення міцного миру як єдиної гарантії щастя дітей. Через рік, 1 червня 1950 року, було проведено перший Міжнародний день захисту дітей, після чого це свято проводиться щорічно.

В Україні Міжнародний день захисту дітей офіційно відзначається з 1998 року, коли Президент Леонід Кучма за ініціативою Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" та інших громадських організацій підписав відповідний указ.

Крім Міжнародного дня захисту дітей, дітям присвячені Всесвітній день дитини (20 листопада), День захисту дітей Африки (16 червня) і День "Білих Орхідей".

Також противники абортів обрали цей день для проведення акцій на захист права ненароджених дітей на життя. В деяких країнах світу 1 червня збираються борці за права дітей, щоб привернути увагу широкої громадськості до проблеми абортів.