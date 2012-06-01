Янукович зустрінеться з дітьми з усіх регіонів країни

У Міжнародний день захисту дітей на зустріч з Президентом України Віктором Януковичем приїдуть діти з усіх регіонів нашої держави.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

«На запрошення Президента приїдуть 135 дітей віком від 9 до 17 років. Це переможці міжнародних і всеукраїнських олімпіад, спортивних турнірів і змагань, творчих конкурсів і фестивалів, лідери учнівського самоврядування, активісти молодіжних, благодійних, екологічних проектів, юні журналісти», - повідомив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко. Він додав, що серед запрошених - діти з багатодітних, прийомних, малозабезпечених сімей та з родин, які виховують дітей з особливими потребами.

Зустріч відбудеться у форматі діалогу, під час якого діти зможуть висловити власне бачення того, як найкраще забезпечити їхні права та захист цих прав.

Також для запрошених дітей проведуть екскурсію приміщеннями Адміністрації Президента України, під час якої вони ознайомляться з роботою АПУ, поспілкуються з главою Адміністрації Президента Сергієм Льовочкіним та посадовцями АПУ.

Крім того, для дітей проведуть екскурсію Будинком Городецького.