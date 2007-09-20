Нову медапаратуру отримала Закарпатська дитяча лікарня

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина ЮЩЕНКО та представники фонду відвідали у Мукачевому Закарпатську обласну дитячу лікарню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду, у заході також взяли участь голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олег ГАВАШІ, начальник управління охорони здоров’я Михайло ТУРЯНЧИК, голова правління фонду «Україна 3000» Олександр МАКСИМЧУК, керівник медичних програм фонду Віра ПАВЛЮК, представники місцевої влади.

У супроводі головного лікаря закладу Єлизавети БІРОВ гості оглянули приміщення лікарні, зокрема ознайомилися з роботою відділення недоношених новонароджених. К.ЮЩЕНКО провела коротку зустріч з медичним персоналом лікарні, а також завітала у палати, де поспілкувалася з маленькими пацієнтами та їхніми батьками.

К.ЮЩЕНКО вручила головному лікарю закладу сертифікат на отримання медичного обладнання – апарату штучної вентиляції легенів, пересувного рентгенологічного апарату з електронно-оптичним підсилювачем, УЗД-апарату, трьох інфузоматів, електронейроміографа та п’ятнадцяти дитячих ліжечок. Це обладнання вже встановлене у лікарні, його загальна вартість – понад 1 мільйон гривень. Окрім того, К.ЮЩЕНКО передала лікарні дитячі книжки та іграшки.

Також представники Фонду «Україна 3000» відвідали Реабілітаційний центр для дітей з ураженнями центральної нервової системи «Росинка». У Центрі гості ознайомилися з презентацією проекту Європейської комісії з розробки та реалізації транскордонної програми медико-соціальної реабілітації дітей із національних меншин та соціально-незахищених верств. Проект присвячений впровадженню методики Петьо-терапії (терапія для дітей з ураженнями нервової системи – УНІАН).

Після цього К.ЮЩЕНКО взяла участь у засіданні Опікунської ради Закарпатської обласної дитячої лікарні.