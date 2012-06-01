Коли в Україні виконуватимуть Конвенцію ООН про права дитини

11:41, 01 червня 2012
Країна
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Кабмін затвердив план заходів

Кабінет міністрів 31 травня своїм розпорядженням затвердив план заходів щодо виконання в 2012 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики.

Зокрема, планом на поточний рік передбачаються заходи, спрямовані на збереження здоров`я, забезпечення оздоровлення й відпочинку дітей, підвищення якості медичних послуг для дітей, особливо дітей-інвалідів, попередження дитячої інвалідності, а також попередження серед дітей і молоді ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та наркоманії.

Також у документі йдеться про забезпечення доступу дітей до позашкільної освіти, соціально-культурної сфери, патріотичне виховання, запобігання сирітству, подолання безпритульності, забезпечення дітям-сиротам сімейних форм виховання тощо.

«Всі заплановані заходи відповідають вимогам Конвенції ООН про права дитини, яка ратифікована в Україні, й будуть профінансовані в межах коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів на 2012 рік», - зазначив перший заступник міністра соціальної політики Василь Надрага.

Як повідомлялося, в 2009 році Верховна Рада України прийняла закон про затвердження Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини».

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