Кому найбільше віряють діти

Діти в Україні найбільше довіряють батькам

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить перше в Україні соціологічне опитування дітей, проведене у рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності».

Зокрема, найбільшу довіру у дітей в отриманні інформації про їх права викликають батьки - 97%, та брати/сестри - 90,5%, вчителям довіряє 89% дітей.

Найпоширенішими джерелами отримання інформації, з яких діти дізнаються про свої права, перш за все виступають вчителі (87,5%), батьки (73%) та ЗМІ (67%).

Опитування виявило, що дівчата порівняно з хлопцями частіше довіряють інформації, отриманій від учителів у навчальному закладі (92% проти 86% серед хлопців), газетам та журналам (78% проти 70%), тоді як хлопці схильні більше довіряти відомим особистостям (67,5% проти 59% серед дівчат). Щодо інших джерел інформації, то помітних розбіжностей залежно від статті не зафіксовано.

Також аналіз даних залежно від типу поселення, де проживають опитані діти, свідчить про більшу довіру до різних джерел інформації серед мешканців сільської місцевості порівняно з мешканцями обласних центрів та інших міст.

***Соціологічне опитування дітей в рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності» було проведено з 15 по 30 квітня 2012 року з метою визначення реального стану забезпечення прав дитини в Україні.

У ході дослідження було опитано 4083 дітей – учнів 5–11-х класів загальноосвітніх шкіл, студентів 1-го, 2-го курсів ПТНЗ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 9-річної освіти), 1-го курсу ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 11-річної освіти) та 1-го курсу ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Метод отримання інформації - самозаповнення запитальника у навчальних аудиторіях, з використанням індивідуального конверта для кожного респондента. До бази даних також увійшли відповіді 107 дітей віком 16–17 років, які не навчаються та не працюють. У них брали індивідуальне інтерв’ю («віч-на-віч»).

Дослідження провів Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка на замовлення Уповноваженого Президента України з прав дитини за технічної підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.