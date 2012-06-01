Усіх, хто анонімно погрожував вибухами, взяли "на гачок"

Прокуратура встановила всіх, хто останнім часом анонімно погрожував вибухами в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний прокурор України Віктор Пшонка сьогодні під час доповіді Президенту України Віктору Януковичу про розслідування вибухів у Дніпропетровську.

В.Пшонка зауважив, що останнім часом було 9 анонімних повідомлень про вибухи. Всі особи, які заявляли про ці погрози, на сьогоднішній день встановлені і будуть притягнуті до відповідальності, сказав він.

В.Пшонка доповів В.Януковичу, що силові структури продовжують роботу щодо попередження проявів тероризму. Він пообіцяв, що найближчим часом будуть розкриті злочини, пов’язані з тероризмом, в тому числі в Харкові та Дніпропетровську.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, В.Пшонка поінформував про затримання 4 підозрюваних у скоєнні терактів у Дніпропетровську 27 квітня. Тоді в центрі Дніпропетровська прогриміли 4 вибухи, внаслідок яких постраждала 31 особа, в тому числі 10 дітей.