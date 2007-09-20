Міністри охорони здоров’я України і Німеччини підписали заяву про співпрацю

Міністри охорони здоров’я України і Німеччини Юрій ГАЙДАЄВ і Улла ШМІДТ підписали Спільну заяву про співробітництво України і ФРН в галузі охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, заяву було підписано сьогодні в Києві за результатами переговорів міністрів.

"Я дуже рада тому, що нам вдалося підписати цю угоду, яка є втіленням співпраці та одночасно активізує дружні відносини двох держав. Ми домовились про співпрацю у багатьох напрямках медицини на позиціях сусідства. Кожній стороні є чого повчитися і є що запропонувати”, - сказала федеральний міністр У.ШМІДТ.

В ході робочої зустрічі міністрів обговорено хід реформ в галузі охорони здоров’я України та Німеччини, визначені основні напрямки співробітництва щодо боротьби з ВІЛ/СНІДом, профілактики наркотичної залежності, інфекційних та неінфекційних захворювань, надання медичної допомоги дітям та матерям, розвитку інституту сімейного лікаря, удосконалення стандартів якості лікування. Щонайменше раз на рік сторони будуть зустрічатись на найвищому рівні.

"Німеччина є лідером у європейській медицині. Тому співпраця з німецькими медиками для нас є дуже важливою. Крім цього, ми переходимо на новий рівень відносин у сфері охорони здоров’я - офіційної співпраці," - підсумував Ю.ГАЙДАЄВ.

Одночасно між представниками партнерських клінік ФРН, які мають великий досвід роботи та бажання співпрацювати, та України безпосередньо обговорені питання підвищення кваліфікації українського медичного персоналу в ФРН, впровадження передових технологій, сучасних методів діагностики, клінічних та оперативних втручань, післяопераційної реабілітації по напрямках онкологія та швидка медична допомога. Німецькі партнери ознайомлять українських колег з національними підходами щодо організації, визначення структури та раціонального використання кадрового потенціалу.

Визначено, що двостороння співпраця відбуватимуться у форматі прямих партнерств: між клінікою міста Мурнау і Київською клінічною лікарнею швидкої допомоги та клінікою міста Аугсбург і Дніпропетровським обласним онкологічним диспансером.