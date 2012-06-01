Кабмін має намір збільшити допомогу на дітей-сиріт

Кабінет міністрів має намір збільшити допомогу на дітей-сиріт із двох до трьох прожиткових мінімумів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Ми підготували рішення Кабінету міністрів, яке заохочуватиме сім`ю всиновлювати або виховувати дитину-сироту, інваліда в першу чергу. Зараз дитина-сирота отримує два прожиткових мінімуми. Ми пропонуватимемо, щоб Кабінет міністрів нас підтримав і ми за дитину-сироту платили 3 прожиткових мінімуми, тому що там більше витрат на сім`ю», - зазначив він.

За словами С.Тігіпка, на сьогодні соцдопомога на дитину-сироту виплачується в таких розмірах: 1822 грн на дитину до 6 років і 2268 грн - на дитину старше 6 років.

«Постанова вже практично готова. Я думаю, що ми в найближче засідання Кабінету міністрів винесемо й приймемо», - сказав віце-прем`єр-міністр.

Також він повідомив, що цього року на підтримку сімей, що виховують прийомних дітей, і дитячих будинків планується направити 344 млн грн. «На забезпечення прийомних сімей і дитячих будинків із року в рік... ми збільшуємо фінансування, тому що фінансуємо й батьків, які виховують... На це фінансування в 2010 році ми направили 237 млн грн, у 2011 році - 283 млн. грн. Зараз завдяки ініціативам Президента Віктора Януковича 344 млн грн ми направимо на підтримку таких сімей у 2012 році».