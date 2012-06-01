Кожна четверта дитина в Україні має досвід роботи (або працює зараз, або працювала раніше), за яку отримувала винагороду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить перше в Україні соціологічне опитування дітей в рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності.

Згідно з даними опитування, серед дітей, які працюють, більше хлопців, мешканців обласних центрів та тих, кому 16-17 років. Як вказують діти, через зайнятість вони не мають змоги бачитися з друзями – на це вказав кожен четвертий з тих, хто мав досвід роботи; мати вільний час – кожен третій; обмежені в можливості відвідувати гуртки, секції, студії – кожен сьомий; змушені пропускати заняття у навчальному закладі – кожен десятий.

Майже всі, хто працював раніше або працює зараз, отримував або отримує плату за виконану роботу, але кожен тринадцятий працював або працює безкоштовно, не отримуючи платні за свою роботу, свідчать дані опитування.

Довідка УНІАН. Соціологічне опитування дітей в рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності» було проведено з 15 по 30 квітня 2012 року з метою визначення реального стану забезпечення прав дитини в Україні.

У ході дослідження було опитано 4083 дітей – учнів 5–11-х класів загальноосвітніх шкіл, студентів 1-го, 2-го курсів ПТНЗ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 9-річної освіти), 1-го курсу ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 11-річної освіти) та 1-го курсу ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Метод отримання інформації - самозаповнення запитальника у навчальних аудиторіях, з використанням індивідуального конверта для кожного респондента. До бази даних також увійшли відповіді 107 дітей віком 16–17 років, які не навчаються та не працюють. У них брали індивідуальне інтерв’ю («віч-на-віч»).

Дослідження провів Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка на замовлення Уповноваженого Президента України з прав дитини за технічної підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.