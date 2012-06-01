В Україні за останню добу - 58 випадків кору

В Україні за останню добу зареєстровано 58 випадків підозри захворювання на кір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерстві охорони здоров’я України, як і раніше, найбільша кількість зафіксована у західних регіонах: на Закарпатті – 11, Тернопільщині – 9, Івано-Франківщині – 14, Львівщині – 6, Волині – 6, у Чернівецькій області – 3 випадки.

У Києві за останню добу зареєстровано 3 випадки підозри захворювання на кір.

За даними Держсанепідслужби, з початку року станом на 31 травня на адміністративних територіях України зареєстровано 10 тис 108 випадків захворювання на кір.

У МОЗ запевняють, що протиепідемічні заходи в регіонах, де спостерігається підвищення рівня захворюваності на кір, проводяться в повному обсязі відповідно до наказу МОЗ України від 17.05.05 № 188 "Про затвердження Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за кором".