16% учням робили медичні процедури без згоди батьків

16% учням в Україні робили медичні процедури без згоди батьків.

Як передає кореспондент УНІАН, це засвідчило перше в Україні соціологічне опитування дітей в рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності».

Як виявило дослідження, кожна шоста дитина - 16% - вказала, що їй робили медичні процедури (щеплення, уколи та інше) без згоди батьків. Причому питома вага таких дітей є значною навіть серед 10-13-річних дітей – 13%. Значної різниці залежно від статті та типу поселення не виявлено.

6% дітей зазначили, що в них виникали проблеми з отриманням необхідних медичних препаратів.

Більше третини опитаних дітей - 39% - зазначили, що зверталися до медичних закладів самостійно. Такий значний відсоток дітей може бути пов’язаний як із самостійністю дітей в отриманні деяких медичних послуг, так і проходженням обов’язкового щорічного медичного обстеження.

***Перше в Україні соціологічне опитування дітей в рамках проекту «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років Незалежності» було проведено з 15 по 30 квітня 2012 року з метою визначення реального стану забезпечення прав дитини в Україні.

У ході дослідження було опитано 4083 дітей – учнів 5–11-х класів загальноосвітніх шкіл, студентів 1-го, 2-го курсів ПТНЗ та ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 9-річної освіти), 1-го курсу ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації (на базі 11-річної освіти) та 1-го курсу ВНЗ ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Метод отримання інформації - самозаповнення запитальника у навчальних аудиторіях, з використанням індивідуального конверта для кожного респондента. До бази даних також увійшли відповіді 107 дітей віком 16–17 років, які не навчаються та не працюють. У них брали індивідуальне інтерв’ю («віч-на-віч»).

Дослідження провів Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка на замовлення Уповноваженого Президента України з прав дитини за технічної підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.