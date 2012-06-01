У Китаї звільнили понад 30 дітей, яких мали намір продати

Китайська поліція звільнила 31 дитину, знешкоджуючи злочинну групу, що займалася продажем дітей.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа, в ході операції, що продовжувалася майже півроку, затримано 76 членів угрупування.

Злочинці діяли на території провінції Юньнань. Вони викупляли дітей у батьків або посередників за 8-10 тисяч юанів (близько 1,6 тисяч доларів) і продавали в провінції Шаньдун і Хебей за тисячі кілометрів від їхніх рідних домівок за 20-50 тисяч юанів (3,2-7,9 тисячі доларів).

За даними правоохоронних органів, у 2011 році в Китаї було розслідувано понад 5 тисяч справ про викрадання малолітніх. Дітей крадуть або викупляють у батьків у бідних регіонах, щоб потім перепродувати бездітним сім`ям, або щоб зробити їх жебраками.

Минулого року в ході поліцейських операцій було звільнено 8 тисяч 660 дітей. У КНР проходить акція "Сфотографуй зустрічного жебрака". Фотографії сотень дітей-жебраків щодня викладаються в інтернеті, щоб батьки могли знайти серед них своїх зниклих малюків.