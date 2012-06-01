Українці масово виїжджають з країни на час проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як повідомляють «Коментарі», останніми тижнями в столичних туристичних компаніях спостерігається підвищений інтерес до закордонних турів на час проведення в Україні Євро-2012.

Як зазначила директор з туризму туркомпанії «Пан Укрейн» Ольга Юденко, попит за різними напрямами розподіляється нерівномірно, але в цілому кількість туристів, які відправляться в закордонну відпустку в червні, збільшиться на 20–30%.

Цю ж тенденцію, щоправда, в менших обсягах (10–15%), підтвердили також у донецьких, харківських і львівських турфірмах.

Наголошується, що українці купують тури до Туреччини, Греції, Іспанії, Болгарії, ОАЕ, Ізраїлю, а також Грузію і Таїланду.

Нагадаємо, матчі Євро-2012 пройдуть з 8 червня по 1 липня в Україні і Польщі.