Чи переглянуть норми харчування у оздоровчих таборах?

Миколаївська обласна рада звернеться до Кабінету міністрів України з проханням переглянути норми харчування для дітей в оздоровчих таборах, затверджені в 2006 році, оскільки вважає їх заниженими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Миколаївської обласної ради Ігор Дятлов під час розширеної наради Миколаївської обласної державної адміністрації з питань підготовки і проведення оздоровлення і відпочинку дітей, що проводилося в дитячому оздоровчому центрі «Орлятко» в с. Рибаковка Березанського району Миколаївської області.

За його словами, в дитячих оздоровчих таборах дітей недогодовують через норму, неправильно розраховану Міністерством економіки в 2006 році.

«Згідно з цим указом, на харчування в оздоровчих таборах розраховано: хліба – менше в два рази, ніж в інтернатах під час навчального року, соків – в два рази менше, фруктів – в 3 рази", - відзначив голова облради.

«Що таке для дитини, яка розвивається, 100 грамів фруктів? Щоб було зрозуміло – півбанана. Це – нічого. М`яса – немає, курятина – немає, ковбасних виробів – немає. Виходить, дитина у нас на оздоровленні одержує на 1 кг їжі менше, ніж під час навчального року. Парадокс у тому, що калорій при цьому за рахунок інших продуктів вона одержує навіть більше. Невже ми женемося за калоріями? Тим паче, що ми говоримо про дітей із інтернатів, у яких немає батьків, які багато в чому обділені долею», - наголосив І.Дятлов.

Під час наради зазначалося, що в оздоровчих таборах харчування дітей розраховане з норми 2 кг 367 грамів їжі на день, що майже на кілограм менше, ніж вони одержують під час навчального року в інтернатах – 3 кг 328 грамів.

«Виходить, що в інтернатах ми годуємо дітей-сиріт нормально, а в таборах - ні?», - відзначив І.Дятлов.

Впродовж двох останніх років депутати Миколаївської обласної ради порушують це питання на сесіях. Численні звернення управління освіти Миколаївської ОГА до Міністерства освіти України залишалися без відповіді.

На нараді було ухвалене рішення винести це питання на засідання сесії обласної ради, яка відбудеться 26 червня, і передбачити в бюджеті бракуючі кошти, щоб компенсувати різницю в нормі харчування дітей – всього 660 тис. грн.

Також вирішено звернутися до Кабінету міністрів України з тим, щоб переглянути норму харчування, затверджену в 2006 році.