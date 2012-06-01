Діти повинні мати умови для успішної самореалізації - Янукович

Президент України Віктор Янукович заявляє, що обов’язком старшого покоління є гідне виховання дітей і забезпечення всіх умов для їх успішної самореалізації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з дітьми з різних регіонів України, що відбулася в Києві у День захисту дітей.

«Ми, дорослі, зобов’язані вас виховувати в українському дусі… Зараз наше покоління несе відповідальність за те, щоб ви отримали можливість реалізувати себе в житті, отримати достойну освіту, зберегти здоров’я, займатися улюбленими справами», - сказав В.Янукович, звертаючись до юних українців. Він звернув особливу увагу на важливість для кожного з них знайти свій шлях у житті, обрати професію, яка принесе задоволення їм та буде корисною для держави.

«З цього складається наш загальносуспільний успіх - як велика українська родина буде жити та господарювати тут, на українській землі», - переконаний глава держави.

Дуже важливо, упевнений В.Янукович, щоб у молодого покоління вистачало енергії, професіоналізму і бажання жити та працювати на рідній землі. «Я бажаю, щоб ви були щасливими, щоб досягали своєї мети і ніколи не забували тих, хто вас виховував - своїх батьків, вчителів», - сказав він.

«Ви - майбутні господарі цієї країни, і від того, як ви будете ставитися до цієї землі, до великого господарства, яке є у нашій державі, залежатиме майбутнє ваших дітей і наступних поколінь», - підкреслив Президент.