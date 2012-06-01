Янукович заборонив куріння та рекламу тютюну на стадіонах

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» щодо забезпечення здоров’я уболівальників та спортсменів і створення сприятливої атмосфери для перегляду матчів Євро-2012».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 22 травня.

Ним передбачено заборонити у спортивних спорудах, де будуть проходити заходи Євро-2012, на період проведення чемпіонату: вживання та використання тютюнових виробів; реалізацію (продаж) тютюнових виробів, предметів, пов`язаних з їхнім вживанням; будь-яку рекламу тютюнових виробів, рекламу знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби; проведення заходів: з безоплатної роздачі, обміну тютюнових виробів на тютюнові вироби чи будь які інші товари, роботи, послуги; дарування тютюнових виробів у вигляді бонусу за придбання іншого товару або послуги.

Також забороняється розміщення інформації про виробника тютюнових виробів та/або тютюнові вироби у місцях, де ці вироби реалізуються чи надаються споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі.

Заборона поширюється на всі без винятку приміщення і відкриті зони всієї території спортивної споруди.