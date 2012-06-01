Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт триватиме

Влада продовжуватиме працювати над розвитком сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з дітьми, що відбулася в Києві у Міжнародний день захисту дітей, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«На початку 2010 року дітей, які проживали в інтернатах, було близько 110 тисяч. На сьогодні - близько 20 тисяч», - зазначив В.Янукович.

Президент наголосив, що влада продовжить працювати над тим, щоб кожна дитина мала можливість жити і виховуватись у сім’ї. «Я переконаний, що кожна дитина хоче, може і повинна мати сім’ю і жити в сім’ї. Ця робота буде й далі проводитись», - сказав В.Янукович.