В Україні проживає 500 тис. наркоманів

Останні п`ять років в Україні спостерігається небачене зростання наркоманії. Сьогодні наркозалежність поступово "молодшає", середній вік людей, які вживають нелегальні наркотики, стабільно знижується.

За даними МВС, на сьогоднішній день офіційно налічується близько 500 тисяч наркоманів, з них 171,6 тисяч вживають наркотики регулярно. При цьому близько 5 тисяч наркозалежних не досягли 18 років. Більше всього наркозалежних проживають у південних областях країни.

Найбільш уражена наркоманією Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Запорізька області, Автономна Республіка Крим і Київ. Але реальна кількість наркоманів, на думку експертів, може бути в 10 разів вище.

Статистика, надана головним наркологом країни Анатолієм Вієвським ще тривожніша: в Україні вживають важкі наркотики близько 550 тисяч осіб. Щорічна кількість наркоманів у нашій державі, за даними МВС, збільшується в середньому на 5-10%.

Треба відзначити, що для більшості споживачів наркотиків зараз дуже актуальна проблема якості продукту. Крім того, що самі наркотики небаченими темпами вражають здоров`я і психіку наркомана, ця негативна дія ще й посилюється їх низькою якістю.

Іншою хворобливою проблемою є те, що в більшості регіонів України через відсутність державного фінансування не забезпечено лікування наркохворих. В Україні для них існує близько 7 тисяч ліжко-місць, одночасно на обліку в медичних установах знаходиться 72 тисячі таких людей, на обліку в органах внутрішніх справ як вже повідомлялося – 154 тисячі.

Останнім часом багато фахівців доходять висновку, що звичний спосіб боротьби з наркоманією, коли головна увага приділяється поліцейським заходам, – неефективний. У багатьох розвинених країнах, де в боротьбу з наркобізнесом вкладаються величезні кошти, вживання наркотиків стабільно росте. Єдиний спосіб протистояти наркоманії – сильна і гнучка система профілактики розповсюдження наркоманії і соціальної реабілітації людей, що вживали наркотики.

Те, що наркоманія в Україні буде рости, не викликає сумніву. Очевидно, вона буде рости за рахунок розповсюдження опіатів – одного з найнебезпечніших видів наркотиків. Розширюватиметься коло споживачів героїну, в основному за рахунок підлітків трьох груп: дітей багатих батьків, підлітків з кримінальною спрямованістю і підлітків, що живуть у районах, прилеглих до центрів продажу героїну.

Недивно, якщо скоро ми дізнаємося, що більше 10% школярів, пробували героїн. Рівень споживання марихуани швидше за все стабілізується (далі рости вже нікуди). Недорогі і неякісні наркотики освоюватимуть ринки спальних районів, де молоді досі нікуди себе подіти.

utro.ua