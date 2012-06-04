В Україні пройде чемпіонат з футболу серед дітей-сиріт

У Києві компанія Viasat разом з футбольним клубом «Шахтар» та благодійним фондом «Розвиток України» представила соціальний футбольний проект «Єднання заради миру». Цей міжнародний проект реалізується в Україні вперше. Він виконує функцію «соціального ліфту», який дозволяє дітям, позбавленим батьківської опіки, отримати досвід спілкування з представниками інших культур та можливість самореалізації.

Футбольний проект «Єднання заради миру» є частиною програми із втілення соціально-корпоративної відповідальності компанії Viasat, що входить до найбільшого медіа-холдингу Європи Modern Times Group. На глобальному рівні MTG проводить ці змагання з 2010 року. Сьогодні вони охоплюють 13 країн, у тому числі й Україну.

За словами Оксани Ферчук - генерального директора супутникової платформи Viasat, у країнах своєї присутності наша материнська компанія MTG реалізує КСВ проекти за декількома напрямками. Ініціатива Viasat Green спрямована на вирішення екологічних проблем. "MTG Playing for Change – платформа для підлітків, які хочуть займатися власним бізнесом. І нарешті – «Єднання заради миру». Чому для цього соціального проекту ми обрали саме футбол? Річ у тім, що в платного телебачення є два основних драйвера – це фільми та спорт. Футбол – найбільш популярний та масовий вид спорту. Українські діти не говорять швецькою чи датською, і саме футбол стає тою мовою, яка зрозуміла для всіх. Крім того, він якнайліпше виховує те, що ми вважаємо необхідним підґрунтям для дорослого відповідального життя, – взаєморозуміння, терпимість, вміння чути іншого та досягати поставлених цілей. Чому саме діти, позбавлені батьківського піклування? Їм досить важко пробитися та зайняти гідне місце у соціумі. Через нашу ініціативу ми сподіваємося розширити для них коло спілкування та надати квиток у життя,» - зазначила О.Ферчук.

У свою чергу Ян Оге Фьортоф - голова проекту MTG United For Peace, MTG, зазначив, що протягом його футбольної кар’єри він грав у чотирьох країнах: Норвегії, Австрії, Англії та Німеччині. "І кожного разу я пересвідчувався, що футбольна роздягальня – це місце, яке щонайкраще сприяє міжнаціональному взаєморозумінню. Там ніколи не точаться розмови щодо того, яка в тебе релігія, з якої ти країни чи який в тебе колір шкіри. Власне, коли перед нами постало питання, що саме зробити на користь дітей, я не вагався, обираючи футбол. Ми сподіваємося, що діти, які беруть участь у проекті «Єднання заради миру», стануть провідниками універсальних цінностей, до яких ми долучаємо їх у нашій Школі толерантності в Осло. Дуже важливо, що проект підтримують відомі футболісти. Посли миру виступають як рольова модель для дітей. Зокрема, сер Алекс Фергюсон, який приєднався до нас цього року, своїм життям довів важливу істину: навіть якщо у тебе не дуже обнадійливі стартові можливості, ти все одно можеш досягнути успіху!» - переконаний Фьортоф.

В Україні ініціативу підтримує Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» в рамках програми «Сирітству – ні». Він взяв на себе роботу з організації дитячих команд.

Зокрема Дарія Касьянова, керівник проектів, Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», підкреслила, що в Україні 96 тис. дітей позбавлені батьківського піклування. "Серед них 28 тис. підлягають усиновленню. 70% дітей – старші 10 років та переважно хлопчики. Саме цю групу українці всиновлюють найрідше. Ми приєдналися до цього проекту саме тому, що він може показати широкому загалу, якими насправді є ці хлопчики, і футбол тут – ідеальна платформа. Про це говорять цифри. З 2010 року разом з ФК «Шахтар» ми реалізуємо проект «Сирітству – ні». За цей термін більше 3600 дітей знайшли собі сім’ю в Україні. Сподіваємося, що через проект Viasat «Єднання заради миру» своє життя покращить ще більше дітей,» - зазначила Д.Касьянова.

Проект підтримує футбольний клуб «Шахтар», який надає тренерську допомогу та стадіон для проведення фінального матчу.

Медіа-підтримка відбувається завдяки телеканалу «Футбол», який буде висвітлювати подію для шанувальників футболу та широкого загалу.

На глобальному рівні соціальний проект компанії Viasat підтримують такі відомі особистості зі світу футболу, як сер Алекс Фергюсон, Каха Каладзе, Фабіо Капелло, Девід Мей, Арон Вінтер, Віктор Онопко, Томас Равеллі та багато інших.

Організатори проекту:

Viasat (www.viasat.ua) – перший ліцензований провайдер платного цифрового супутникового телебачення в Україні. Viasat в Україні є частиною Modern Times Group, міжнародної розважальної мовленнєвої групи з найбільшою географією розповсюдження в Європі. Viasat Broadcasting (частина MTG) надає послуги 29 національних каналів у 11 країнах та 38 платних каналів у 34 країнах. Канали платного телебачення поширюються на власних супутникових платформах Viasat у 9 країнах, а також у мовленнєвих мережах третіх країн (включаючи кабельні, супутникові та IPTV) і в Інтернеті. MTG також є найбільшим акціонером провідного російського телевізійного мовника – CTC Media – Nasdaq: CTCM.



Modern Times Group – компанія, що зростає, та в 2010 згенерувала продажі в розмірі SEK 13,1 млрд та операційний прибуток у розмірі SEK 2,4 млрд. Акції MTG класів A та B котируються на Стокгольмській фондовій біржі НАСДАК для компаній з високою капіталізацією (Nasdaq OMX Stockholm`s Large Cap market) під маркерами MTGA та MTGB.

Телеканал «Футбол» (http://footballua.tv) – перший в Україні спеціалізований канал, присвячений винятково футболу, офіційний транслятор чемпіонату Європи з футболу UEFA EURO 2012™. За підсумками 2011 року «Футбол» посідає 12-е місце серед топ-каналів України. Телеканал «Футбол +» транслює національні першості Англії, Німеччини, Бразилії, а також захоплюючі поєдинки за участю легендарних клубів: «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Челсі», «Баварія», «Фламенго» та багатьох інших.

Благодійний Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» – неприбуткова організація, заснована компанією СКМ 15 липня 2005 року. Фонд було створено в межах реалізації політики корпоративної соціальної відповідальності, яка була закладена в основу діяльності Групи як пріоритетна.

З 19 березня 2008 року фонд «Розвиток України» діє як особистий благодійний фонд Ріната Ахметова, основного акціонера Групи СКМ, залишаючись при цьому постійним партнером компанії СКМ щодо реалізації різних проектів у галузях спонсорства та благодійності.

ФК «Шахтар» (Донецьк) – один з провідних футбольних клубів України, багаторазовий володар золотих медалей чемпіонату України та Кубка України, постійний учасник європейських кубкових турнірів. ФК «Шахтар», заснований в 1936 році, за останнє десятиріччя став найуспішнішим українським футбольним клубом. ФК «Шахтар» – перший український клуб, який виграв Кубок УЄФА, успішно грає в Прем’єр-лізі України. Досягнення ФК «Шахтар»: володар Кубка УЄФА (2009), чемпіон України (2002, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012), володар Кубка України (1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012), Суперкубка України (2005, 2008, 2010), Кубка СРСР.

