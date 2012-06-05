Кабмін подав до ВР законопроект про оподаткування багатства
...та предметів розкоші
Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування багатства та предметів розкоші», згідно з яким пропонується оподатковувати квартири загальною площею понад 200 кв. м за ставкою 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м (розмір мінімальної заробітної плати на сьогодні становить 1094 грн).
Текст законопроекту оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради (№10558 від 5 червня 2012 року).
Згідно з документом, така ставка податку передбачена також для наступних видів нерухомості: дачний або садовий будинок, котедж або житловий будинок садибного типу, загальна площа якого перевищує 500 кв. м; об`єкти житлової нерухомості, які знаходяться у власності одного платника податків, загальна площа яких перевищує 600 кв. м.
Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, податкові зобов`язання за ці об`єкти фізособи-власники визначатимуть у річній декларації про майновий стан і доходи.
Об`єктами оподаткування, при придбанні яких податок сплачуватиметься один раз, визначаються: легкові автомобілі з об`ємом циліндрів двигуна більше 3990 куб. см (крім тих, що використовувалися), мотоцикли з об`ємом циліндрів двигуна більше 995 куб. см (крім тих, що використовувалися), судна, оснащені стаціонарним або підвісним двигуном потужністю понад 75 кВт (крім тих, що використовувалися), літаки й вертольоти (крім тих, що використовувалися). Ці об`єкти оподаткування оподатковуватимуться за ставкою 40% від їх вартості під час придбання або ввезенні в Україну з урахуванням ПДВ.
За ставкою 10% від вартості оподатковуватимуться вироби з дорогоцінних металів і каміння, напівкоштовного каміння, обробленого і необробленого коштовного каміння, годинники, мобільні телефони вартістю понад 50 розмірів мінімальної зарплати (на сьогодні понад 54,7 тис. грн); зброя вартістю понад 20 розмірів мінімальної зарплати (на сьогодні понад 21,88 тис. грн); вироби з хутра вартістю понад 40 розмірів мінімальної зарплати (понад 43,76 тис. грн); предмети мистецтва, колекціонування й антикваріату вартістю понад 50 розмірів мінімальної заробітної плати.
Податок також стягуватиметься при придбанні або ввезенні в Україну.
Контроль за повнотою і своєчасністю сплати відповідних податків покладається, згідно із законопроектом, на органи Державної податкової служби.
Також документом передбачено введення заборони на тимчасове ввезення резидентами в Україну легкових автомобілів із об`ємом циліндра двигуна 3990 куб. см, мотоциклів із об`ємом 995 куб. см, суден потужністю понад 75 кВт, літаків і вертольотів, крім тих, що використовувалися.