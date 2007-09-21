Столиця виділила кошти для реабілітації хворих на діабет

Київський міський голова Леонід Черновецький підписав розпорядження про надання в 2007 році фінансової допомоги Київському благодійному фонду "Діабетик" для реалізації соціальних програм, направлених на реабілітацію хворих цукровим діабетом і проведення міської акції до Всесвітнього дня діабету.

Як повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА), згідно з цим розпорядженням фонду буде виділено 70,3 тис. гривень на придбання засобів самоконтролю діабету двом школам медико-соціальної адаптації хворих на цукровий діабет.

Засоби планується витратити на підтримку реабілітаційної програми туристичного клубу молоді з діабетом (придбання туристичного устаткування і засобів самоконтролю діабету) і на придбання спортивного інвентарю і засобів самоконтролю діабету для проведення оздоровлення дітей з діабетом в селищі Східниця. Також місто виділить кошти на проведення благодійним фондом заходів до Всесвітнього дня діабету, де сприятимуть підвищенню рівня обізнаності населення про діабет і здоровий спосіб життя, який попереджає розвиток цього захворювання.

За словами заступника голови КМДА Ірени Кільчицької, метою розпорядження є виконання статті 2 Закону України "Про добродійність і добродійні організації". А також пункту 5-2 міських комплексних програми "Турбота" на 2006-2010 роки №603/3064, затвердженою рішенням Київської міської ради від 16.12.2005.

Нагадаємо, за офіційними даними, на сьогоднішній день у Києві налічується більше 50 тисяч хворих на цукровий діабет.

zakyiv.com.ua