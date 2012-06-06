В Україні працює менше половини усіх пляжів

В Україні працює менше половини існуючих пляжів та рекреаційних зон.

Про це йдеться в Інформації про стан пляжів на території південних областей України і м. Києва упродовж літнього оздоровчого сезону 2012 року, переданій УНІАН прес-службою Міністерства охорони здоров’я України.

Так, станом на 5 червня 2012 року працювало 400 (39,4%) пляжів, з них 376 на морському та 24 на річковому узбережжі.

Закрито 9 пляжів у АР Крим, Миколаївській, Одеській областях; решта ще не відкривались через непідготовленість до сезону та відсутність дозвільних документів.

У МОЗ нагадують, що всього в поточному оздоровчому сезоні має діяти 1015 пляжів та рекреаційних зон у Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, м. Севастополі, які мають вихід на морське узбережжя, з них 957 морських (94,3 %) і 58 річкових, у тому числі і в Києві на річці Дніпро.

У міністерстві наголошують, що проводиться постійний лабораторний контроль за якістю морської і річкової води. За звітний період досліджено 744 проби води, з них 645 (87%) проб морської та 99 – річкової. При цьому 2,6% (19) проб води, що були досліджені, не відповідають вимогам стандарту на мікробне забруднення по індексу ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички) тощо. Найбільша кількість невідповідних проб на цьому тижні приходиться на річкову воду – 17,2% із 99 досліджених проб (морська вода – 0,3% із 645).