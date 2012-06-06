В Україні перевіряють дитячі оздоровчі заклади

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів проводить перевірки дитячих оздоровчих закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів голова Держспоживінспекції Сергій Орєхов.

«Одержано доручення прем`єр-міністра перевірити всі оздоровчі центри, табори, де наші діти в 2012 році оздоровлюватимуться, щоб не було таких неприємних моментів, які в нас, на жаль, щороку трапляються в деяких дитячих закладах», - сказав С.Орєхов.

Він зазначив, що в територіальних органах інспекції із захисту прав споживачів вже складені графіки і проходять перевірки різних закладів, дитячих будинків, піонертаборів та інших оздоровчих комплексів.

«Закінчити ми плануємо до кінця цього місяця і до кінця вересня періодично перевірятимемо всі ці дитячі оздоровчі комплекси», - сказав С.Орєхов.

Він зазначив, що на сьогодні вже виявлені порушення, за якими виписані розпорядження, і висловив сподівання, що до відкриття сезону всі недоліки будуть виправлені керівниками цих закладів.