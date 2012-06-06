Завтра в Україні знову дощі

Завтра, 7 червня, на території України, крім Західних областей, утримається дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, короткочасні дощі, грози очікуються на Лівобережжі та в Криму, в окремих районах - сильні зливи, град, шквали та пориви вітру 15-20 м/с. Лише в більшості Західних областей без істотних опадів.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на заході 7-12°, вдень 18-23°; у південній та східній частині вночі 14-19°, вдень 23-28°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 8-13°.

У Києві та області пройде короткочасний дощ (вдень місцями невеликий), гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 18-23°. По м. Києву температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.

6 червня температура води становила в Чорному морі 16-21°, в Азовському морі 21-22°; в Дніпрі біля Києва 19°.