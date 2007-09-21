20% українців звертаються до психіатрів

Асоціація психіатрів України вперше оприлюднює результати дослідження "Психічне здоров`я населення". Виявилось, що в Україні рівень психічних розладів такий самий, як і в Європі. Але при цьому лише 20% громадян звертаються по допомогу до психіатрів, а 80% людей, яким поза сумнівом потрібна допомога, навіть ніколи не говорили про свої проблеми з лікарем.

"Ми виділили групу осіб, які страждають на важкі форми психічних розладів. Ось ця цифра вразила. Вийшло, що 5% дорослого населення країни впродовж року зазнавало серйозних проблем з психічним здоров`ям. Якщо порахувати, скільки це від 36 або 37 мільйонів, виходить дуже багато. І лише кожен двадцятий з них звертається до лікаря", – розповів член Асоціації психотерапевтів України Станіслав Костюченко.

Україна опинилася десь поряд з Колумбією, Ліваном і Китаєм. Навіть до Мексики нам далеко, не говорячи вже про США і Західну Європу. Там цей показник перевищує 50%. В Іспанії, наприклад, 70% людей йдуть у таких випадках до фахівця.

"Ми не сильно відрізняємося від інших країн. В Україні понад 31% людей зазнають симптоми психічних розладів впродовж життя – кожен третій. Якщо узяти кількість людей, що відчувають симптоми психічних розладів протягом року – це близько 20%, тобто кожен п`ятий. Але не варто цієї цифри лякатися. Оскільки є легкі депресії – через місяць все встало на свої місця і може ніколи не повторитися", – додав Костюченко.

Водночас, результати досліджень показують, що в європейських країнах депресії переважають серед молоді, а в Україні – серед старших вікових категорій і, особливо серед людей похилого віку. Група ризику – це жінки на пенсії або домогосподарки. Сприяючим чинником є відсутність сім`ї і погане фінансове положення. А ось п`ють більше люди з середніми і високими доходами. І більше людей з депресивними розладами – це жителі східних регіонів.

На психічний стан людини в Україні, як і в 24 інших країнах світу, де проводилися аналогічні дослідження, переважно впливають соціальні негаразди: брак грошей, безробіття, низький рівень освіти, втрата життєвих орієнтирів, алкоголізм.

Виявилось, що у нас зловживання алкоголем і алкогольна залежність складає більше 7%. У тих же США близько 4%, а такі країни, як Італія, Франція, Іспанія мають показник 0,1–0,7%.

Наразі в Україні соціальні послуги людям, які їх потребують, надаються через розгалужену мережу стаціонарних установ: 321 будинок-інтернат, 56 дитячих будинків-інтернатів, 149 психоневрологічних інтернатів, 5 спеціальних будинків-інтернатів.

У цих установах проживають і отримують медичну допомогу 57 тисяч громадян, з них майже 30 тисяч осіб – з вадами розумового розвитку і психічними захворюваннями.

utro.ua