Чи дасть Світовий банк кошти на реформи медицини?

Світовий банк не виключає продовження фінансування проектів з реформування системи охорони здоров`я України в рамках Стратегії партнерства на 2012-1015 роки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства охорони здоров`я України, про це йшлося на зустрічі віце-прем’єр-міністра України – міністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової з координатором проектів сектору людського розвитку по Україні, Білорусі та Молдові Світового банку Паоло Беллі.

Р.Богатирьова та П.Беллі обговорили хід виконання заходів в рамках гранту Світового банку в розмірі 300 тис дол, виділеного Україні на підтримку пілотних проектів у сфері реформування охорони здоров’я в минулому році з метою посилити можливості МОЗ та керівництва пілотних регіонів у плануванні, здійсненні і моніторингу реформ в медичній галузі.

За словами координатора Світового банку, оскільки під час презентації Стратегії партнерства СБ з Україною на 2012-1015 роки наголошувалося на пріоритетності реформування та розвитку системи охорони здоров’я України, Світовим банком може бути передбачено новий проект в цій сфері.

Разом з тим, зазначив П.Беллі, Світовий банк може надати не лише фінансову та технічну допомогу, а й запропонувати позитивний досвід реформ в країнах пострадянського простору та Західної Європи.

В свою чергу, Р.Богатирьова наголосила на тому, що започатковані зміни у вітчизняній системі охороні здоров`я вкрай необхідні, але ефективність реформ багато в чому залежатиме від того, наскільки їх сприйматимуть лікарі та пацієнти. Тому дуже важливим, на її думку, є наявність контакту між розробниками реформ і тими, хто буде їх безпосередньо впроваджувати.

Р.Богатирьова та П. Беллі домовилися найближчим часом розробити план співробітництва між Україною та Світовим банком в сфері охорони здоров’я, яке включало б не лише фінансову та технічну допомогу, але й підготовку кадрів для впровадження реформ та розробку популяційної стратегії профілактики неінфекційних захворювань в Україні.