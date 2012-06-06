Азаров доручив підготувати Олександрівську лікарню до Євро

Прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив київській владі у стислі строки вирішити всі проблеми, пов’язані із завершенням підготовки столичної Олександрівської клінічної лікарні до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це він заявив під час урочистостей з нагоди святкування Дня журналіста. (УНІАН: Олександрівська лікарня м. Києва визначена одним із медичних закладів, що під час Євро-2012 надаватиме медичну допомогу іноземним гостям).

За словами М.Азарова, відповідне доручення він дав голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову після опублікування в ЗМІ досить критичної інформації щодо неготовності лікарні приймати вболівальників під час Чемпіонату Європи з футболу.

«Я сьогодні прочитав в ЗМІ, що Олександрівська лікарня – це ганьба для України. І мені стало гірко на душі. Я негайно відправив туди Попова. Я сказав йому: от їдь туди і перевір. Ти б сам повинен був поїхати і подивитися. І якщо там дійсно щось недороблено - значить, треба поїхати і доробити. Обов’язково все виправимо, тут питань нема», - запевнив М.Азаров.