Підозрюваний у побитті Олександри Попової частково визнає вину

Підозрюваний у побитті 19-річної Олександри Попової під час допиту у Миколаївському суді визнав, що завдавав тілесні ушкодження дівчині, проте заперечує той факт, що хотів її вбити і залишив її напризволяще.

Як повідомляє ТСН, 6 червня адвокат підозрюваного у справі О.Попової Олександра Косинова попросила оголосити перерву в засіданні Ленінського районного суду Миколаєва у зв`язку з тим, що підозрюваному стало зле.

Прокуратурою Миколаївської області також заявлено до звинуваченого Олександра Косинова цивільний позов про витрати установи охорони здоров`я на стаціонарне лікування потерпілої О.Попової на суму 9361,22 грн, який розглядатиметься разом з кримінальною справою.

Адвокат підозрюваного говорить про те, що у його підзахисного бувають тимчасові провали в пам`яті, що підтверджується документально.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в одному з барів у Миколаєві 22-річний чоловік жорстоко побив Сашу Попова (8 квітня їй виповнилося 19 років). Дівчину привезли до миколаївської лікарні оголеною. У неї тяжка черепно-мозкова травма з набряком головного мозку, розрив легені, перелом кісток носа і щелеп, перелом грудини і ребер. Зараз після багатоденної коми Саша прийшла до тями, сама рухається та їсть, намагається ставати на ноги, відгукується на прохання лікарів і мами, розуміє, коли до неї звертаються, однак нічого не бачить.