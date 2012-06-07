Держава має повернути втрачену функцію контролю за цінами

Держава повинна повернути давно втрачену функцію контролю за цінами та ціноутворенням на лікарські засоби.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, коментуючи підписання Меморандуму між урядом України та організаціями-представниками виробників та продавців ліків та медичного обладнання, повідомили УНІАН у прес-службі РНБО.

За словами А.Клюєва, за останні 9 років середньозважена вартість упаковки лікарського засобу в Україні зросла в 4 рази (з 4,7 до 19,2 грн за упаковку), значно перевищуючи темпи інфляції в країні. Це сталось не в останню чергу через відсутність відповідної норми у положенні про державну інспекцію з контролю за цінами, сказав він. «Система не працює. Чинною нормативно-правовою базою передбачено регулювання цін тільки в ланці оптової та роздрібної торгівлі, не охоплюючи процес формування ціни вітчизняного виробника або митної вартості імпортованих ліків», - заявив секретар РНБО.

За його словами, з моменту уведення державного регулювання цін на лікарські засоби поширилася практика використання компаній-посередників між безпосереднім виробником та українським дистриб’ютором, зареєстрованим у офшорних зонах. Це призводить до необґрунтованого збільшення митної вартості препаратів, підкреслив А.Клюєв.

Наприклад, зазначив він, за даними Державної митної служби України, за «допомогою» офшорних посередників у 2011 році було ввезено 86,9 т російських препаратів (9% від загального обсягу). Порівняльний аналіз свідчить, що вартість більшості з проаналізованих препаратів російського виробництва в аптеках Києва перевищує ціни їх аналогів у Москві у 1,5-3 рази, констатував секретар РНБО.

В результаті значно зменшується доступність ліків, в першу чергу, для соціально-вразливих категорій населення, підкреслив А.Клюєв.

На його думку, необхідно запровадити ліцензування імпорту. А саме: обов’язковість наявності прямого контракту з іноземним виробником лікарських засобів, що мають сертифікати GМP ЄC, як обов’язкової умови увезення на митну територію України.

Секретар РНБО заявив, що відкритість фармацевтичного ринку та високі темпи його розвитку в Україні працюють на посилення позицій та нарощування технологічних конкурентних переваг іноземних виробників і посередників, а не на вітчизняну економіку. За його словами, більш ніж кожна друга гривня, що витрачається на закупівлю лікарських засобів за бюджетні кошти, спрямовується на придбання препаратів іноземного виробництва. «Ціни на таку імпортовану продукцію майже у 3,5 рази перевищують вітчизняні аналоги. Прості підрахунки засвідчують, що купуючи вітчизняні препарати, бюджетні витрати можна зменшити майже на 1 млрд. грн», - сказав А.Клюєв.

Він висловив переконання, що якісна реалізація комплексних пропозицій, які обговорювалися на останньому засіданні РНБО, дозволить істотно покращити ситуацію.